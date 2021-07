Perché dissento dal culto fanatico per Quentin Tarantino (Di sabato 24 luglio 2021) Che Quentin Tarantino sia un regista di razza è indiscutibile, ma che un artista del suo tipo venga collocato dalla cultura contemporanea al centro della costellazione cinematografica mondiale, mi sembra per la nostra cultura un segno di fiacchezza. Autore di un cinema claustrofobico in cui la vita è abolita in nome di un gioco estetico fine a se stesso, Tarantino continua a essere un nume intoccabile, continua a suscitare un culto fanatico. Il problema non è certo Tarantino, il problema è il tarantinismo. La discutibile dottrina dei generi, condannata da Benedetto Croce nei suoi ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Chesia un regista di razza è indiscutibile, ma che un artista del suo tipo venga collocato dalla cultura contemporanea al centro della costellazione cinematografica mondiale, mi sembra per la nostra cultura un segno di fiacchezza. Autore di un cinema claustrofobico in cui la vita è abolita in nome di un gioco estetico fine a se stesso,continua a essere un nume intoccabile, continua a suscitare un. Il problema non è certo, il problema è il tarantinismo. La discutibile dottrina dei generi, condannata da Benedetto Croce nei suoi ...

Advertising

patriziamacca : @P_M_1960 @Eh__tweet Dissento, non perché li difendo, ma perché la vicinanza all'estrema destra è dell'era salvinia… - Schmit_Henri : @MiloMatte @davidefigoli Sono d’accordo. Ma dissento sull’ipotetica spiegazione. Conte era contestato perché era in… - MGrecoMD : @CauzziLorenza Dissento,proprio perchè la medicina non deve essere la corsa al 'più bravo',ma una scienza basata su… - jemenfous_s : @eliscrivecose A sto giro dissento senza polemica ovviamente perché ognuno la pensa come vuole ahahah però penso si… - Lunadargento5 : RT @isladecoco7: @doctor_milano Mi spiace, ma dissento. Anche Lei equipara i noVax a chi, come me, ha fatto tutti i vaccini “tradizionali”,… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché dissento Fornero, Salvini e la nemesi per chi non discerne Eliot - più difficile da conquistare perché niente è più arduo a morire della volontà di pensar bene di se stessi, sempre e comunque . Per questi motivi dissento con la retorica di alcuni ...

"La sinistra è morta a Genova. Quel movimento insegna ancora che il futuro è nella rivolta" Dissento. L'ecologismo di oggi non è parente di quello, si chiama solo allo stesso modo. L'... perché nascono dalla critica a un ordine esistente. Il punto essenziale che impedisce continuità, però, è ...

Malan: io via da Forza Italia perché dissento dal governo Draghi, troppo simile a quello di... Secolo d'Italia Eliot - più difficile da conquistareniente è più arduo a morire della volontà di pensar bene di se stessi, sempre e comunque . Per questi motivicon la retorica di alcuni .... L'ecologismo di oggi non è parente di quello, si chiama solo allo stesso modo. L'...nascono dalla critica a un ordine esistente. Il punto essenziale che impedisce continuità, però, è ...