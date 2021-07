**Olimpiadi: Tokyo 2020, ‘contatto stretto’ con positivo, 6 azzurri in isolamento ma gareggiano** (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. (Adnkronos) – A seguito dell’accertata positività per Covid-19 del giornalista italiano, riscontrata il 18 luglio, questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “close contact” 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Va subito chiarito che tale posizione di “close contact” non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021), 24 lug. (Adnkronos) – A seguito dell’accertata positività per Covid-19 del giornalista italiano, riscontrata il 18 luglio, questa mattina il Governo giapponese, attraverso il Comitato Organizzatore dei Giochi, ha informato il Coni di aver dichiarato “close contact” 13 persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official. Gli atleti sono alcuni rappresentanti delle delegazioni di pugilato, tuffi e skateboard. Va subito chiarito che tale posizione di “close contact” non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a gareggiare, effettuando un tampone molecolare sei ore ...

