Advertising

zazoomblog : Napoli Rrahmani: Iniziamo a giocare come vuole Spalletti - #Napoli #Rrahmani: #Iniziamo #giocare - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Rrahmani commenta l'amichevole vinta e l'impatto con #Spalletti. - salvione : Napoli, Rrahmani su Spalletti: 'Iniziamo a seguirlo' - sportli26181512 : #Napoli, #Rrahmani su Spalletti: 'Iniziamo a seguirlo': Il difensore azzuro al termine dell'amichevole contro la Pr… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Rrahmani a Canale 21: “Koulibaly fondamentale per noi, speriamo ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rrahmani

"Abbiamo iniziato a giocare come vuole il mister, seguendo le sue indicazioni ". Amir, difensore centrale del, si dice soddisfatto al termine della vittoriosa amichevole contro la Pro Vercelli , secondo test stagionale per gli azzurri. " Abbiamo fatto vedere cose ...IL TABELLINO- PRO VERCELLI 1 - 0 MARCATORI : 25' Osimhen(4 - 2 - 3 - 1) : Contini (73' Idasiak); Zanoli (73' Malcuit),(73' Manolas), Koulibaly (62' Luperto), Mario Rui (62' ...Formazione – Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Ounas, Zedadka; Osimhen. Nuova amichevole per il Napoli, che ha battuto 1-0 la Pro Vercelli. È bastato un gol di ...La pro Vercelli mette in difficoltà il Napoli ma poi perde per un gol di Osimhen Fosse stata una partita olimpica, di certo per il Napoli non sarebbe arrivato l’oro. E forse neppure l’argento: dopo la ...