LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: derby Berré-Samele ai quarti, tra le 8 anche Isola e Fiamingo. Ora Dell’Aquila (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK PROGRAMMA 24 LUGLIO – MEDAGLIERE – AZZURRI IN GARA OGGI Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 1, ma in Giappone si è già alla quarta giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime finali, con i primi undici titoli in palio. Spiccano ciclismo su strada, scherma, tiro a segno, tiro con l’arco, judo e taekwondo. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i risultati delle ...

Advertising

fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - angiuoniluigi : RT @fanpage: Sfuma subito il sogno olimpico per Lorenzo Musetti ??: - angiuoniluigi : RT @fanpage: Vito dell'Aquila ai quarti di finale!????????? Il sogno olimpico continua: - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'urlo in pedana e pugno chiuso per celebrare la vittoria. Successo eccezionale per Enrico Berré che vola ai quarti: https://t… -