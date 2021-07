Live Napoli-Pro Vercelli 0-0 | Fallaccio su Demme | costretto a uscire

(Di sabato 24 luglio 2021) Torna in campo per la seconda amichevole stagionale ildi Luciano Spalletti: tutta la squadra è risultata negativa ai tamponi anti-Covid eseguiti ieri alla vigilia dell'amichevole...

Dopo il netto 12 - 0 contro la Bassa Anaunia nella prima uscita stagionale, ildi Luciano Spalletti alle ore 17.30 sfida la Pro Vercelli nella seconda amichevole, l'ultimo del ritiro in Val di Sole. Aumenta la caratura tecnica degli avversari. Gli azzurri, infatti, si ...ISCHIA () " Nell'ambito dell'Ischia Global Film & Music Festival, Valentina Parisse ha ricevuto il ... Nel corso delle premiazioni Valentina Parisse si è esibita in una performance, portando ...premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live. 13' - Zedadka, tra i migliori in questo inizio, svetta su angolo ma la Pro Vercelli si salva in angolo. 11' - Scatenato Ounas! O ...Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Pro Vercelli! Un test indubbiamente più probante rispetto alla gara disputata contro i dilettanti dell'Anaunia. Scelte ...