LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Giappone scatenato, Lodadio studia gli avversari (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 08.31 Siamo a metà della seconda suddivisione. Giappone al comando con 132.972, poi Gran Bretagna (128.931), Svizzera (123.096), Brasile (122.232). 08.27 Bordata di Joe Fraser alle parallele: 15.400 da urlo, Gran Bretagna in auge sugli staggi. 08.25 Il Giappone chiude al corpo libero con due enormi squilli: 14.666 di Kitazono, 14.700 di Hashimoto. 08.20 Ammirevole 14.933 di Regini-Moran alle parallele dopo il 14.100 di Whithlock. 08.19 Brasile lanciato da Soares (14.066) e Souza (14.600) al volteggio. 08.17 Il Giappone si mette ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE 08.31 Siamo a metà della seconda suddivisione.al comando con 132.972, poi Gran Bretagna (128.931), Svizzera (123.096), Brasile (122.232). 08.27 Bordata di Joe Fraser alle parallele: 15.400 da urlo, Gran Bretagna in auge sugli staggi. 08.25 Ilchiude al corpo libero con due enormi squilli: 14.666 di Kitazono, 14.700 di Hashimoto. 08.20 Ammirevole 14.933 di Regini-Moran alle parallele dopo il 14.100 di Whithlock. 08.19 Brasile lanciato da Soares (14.066) e Souza (14.600) al volteggio. 08.17 Ilsi mette ...

