LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 2 senza senior femminile in semifinale! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.30 Nella seconda batteria in gara ROC, Gran Bretagna, Australia e Cina. 02.29 Il Canada vince in 7’18” davanti a Romania ed Italia. Le azzurre passano in semifinale! 02.28 semifinale!!!!! 02.26 L’Italia resta seconda alle spalle del Canada ai 1500 metri! 02.24 L’Italia scavalca la Romania ed è seconda ai 1000 metri! 02.22 Italia terza ai 500 metri, ma la Grecia, quarta, è molto vicina. 02.20 Tocca all’Italia! In acqua il due senza senior femminile di Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, che nella prima batteria affronta USA, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.30 Nella seconda batteria in gara ROC, Gran Bretagna, Australia e Cina. 02.29 Il Canada vince in 7’18” davanti a Romania ed Italia. Le azzurre passano in02.28!!!! 02.26 L’Italia resta seconda alle spalle del Canada ai 1500 metri! 02.24 L’Italia scavalca la Romania ed è seconda ai 1000 metri! 02.22 Italia terza ai 500 metri, ma la Grecia, quarta, è molto vicina. 02.20 Tocca all’Italia! In acqua il duedi Kiri Tontodonati ed Aisha Rocek, che nella prima batteria affronta USA, ...

