Il difensore vuole il Milan: trattativa in corso col Manchester United (Di sabato 24 luglio 2021) Proseguono i contatti tra Milan e Manchester United per Diogo Dalot. Il giocatore vuole tornare in rossonero, ma l’accordo sarà diverso. La stagione vissuta al Milan per Diogo Dalot è stata piuttosto importante in termini di crescita. Il terzino destro classe ’99 è riuscito a mettersi in mostra e a guadagnarsi lo spazio che evidentemente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 luglio 2021) Proseguono i contatti traper Diogo Dalot. Il giocatoretornare in rossonero, ma l’accordo sarà diverso. La stagione vissuta alper Diogo Dalot è stata piuttosto importante in termini di crescita. Il terzino destro classe ’99 è riuscito a mettersi in mostra e a guadagnarsi lo spazio che evidentemente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il difensore vuole il Milan: trattativa in corso col Manchester United SerieANews Lazio, Sarri vuole Rugani Daniele Rugani finisce nel mirino della Lazio. Il difensore della Juve, l'anno scorso in prestito al Cagliari, sarebbe stato indicato da Maurizio Sarri come ...

Il difensore ragusano Borrometi continuerà a rimanere in azzurro Non ha ancora 18 anni. Li compirà il prossimo gennaio. Ma è già un giocatore di cui si dice un gran bene, una giovane promessa che, nello scorcio finale della scorsa stagione, ha messo in vetrina tutt ...

