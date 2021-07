Advertising

GiGi_Lotto : Estrazione SuperEnalotto 24 Luglio 2021 - GiGi_Lotto : Estrazione 10eLotto 24 Luglio 2021 - GiGi_Lotto : Estrazione Lotto 24 Luglio 2021 - statodelsud : Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 luglio: tutti i numeri fortunati - Pino__Merola : Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 24 luglio: tutti i numeri fortunati -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Lotto

Di seguito le undici ruote con i numeri vincenti dell'di oggi e, successivamente, del del 10 e, per la giornata di sabato 24 luglio 2021. Sabato 24 Luglio BARI 81 2 42 55 79 ...... quindi potreste ritrovarvi una bel premio in tasca senza aver speso nulla di più di quanto destinato per partecipare all'del. Se sarà un premio di 'consolazione' o un'altra vincita ...Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi del Superenalotto. La combinazione con l'estrazione vincente è 21, 25, 40, 50, 71, 87. Numero Jolly: 22. Numero Superstar: 18. Realizzati cinque '5' che vincono ...Ecco le estrazioni di sabato 24 luglio, l'ammontare del jackpot e quali sono i numeri ritardatari I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabat ...