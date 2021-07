È diventato papà | gioia per il famoso calciatore | è nato Tommaso

Leggi su sologossip

(Di sabato 24 luglio 2021) Il, è: l’annuncio pubblicato sui social, ecco di chi stiamo parlandoincredibile per il: è. Ieri è, il suo primogenito. Il dolce annuncio è stato pubblicato sui social. Ilha lasciato eccezionalmente il ritiro della sua squadra per abbracciare per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.