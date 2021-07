Dell' Aquila | ' Certo di vincere | mio nonno mi guardava da lassù'

(Di sabato 24 luglio 2021) È l'uomo del momento, , per forza di cose. Il ventenne pugliese, infatti, è il primo oro di questa trentaduesima edizionee estive, in scena a dal 24 luglio all'8 agosto 2021, per l' Italia . ...

Advertising

ItaliaTeam_it : È TUA VITO, È TUAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 medaglia d'oro per Vito Dell'Aquila nei -58 kg! #ItaliaTeam |… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! ?? A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto… - Coninews : VITO CAMPIONE OLIMPICO ?? Primo trionfo #ItaliaTeam a #Tokyo2020! Vito Dell’Aquila è medaglia d’ORO nei -58 kg di… - IONONMIARRENDO : RT @Robertam_63: Prima Medaglia d'Orooooo!! ?? Grandissimo Vito Dell'Aquila ?????? Che soddisfazione per questo giovanissimo campione! #Taekw… - taekwondofita : RT @Coninews: Stessa città d'origine, stesso maestro, stesso destino. ?? Nove anni dopo Carlo Molfetta, Vito Dell'Aquila riporta il #taekwo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dell Aquila

I complimenti di Valentina Vezzali, Sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, alla prima medaglia d'oro di Tokyo 2020 per l'Italia, Vito, nel Taekwondo. Ha battuto in finale il tunisino Mohamed Jendoubi. 'Non sono abituato a vincere medaglie' ha detto Vito a Vezzali e lei gli ha risposto: 'Bravissimo, speriamo sia la prima ...Roma, 24 lug 16:31 - Il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, ha sentito telefonicamente il carabiniere Vito, subito dopo la cerimonia di premiazione...Vito Dell'Aquila è medaglia d'oro nel taekwondo, categoria -58 kg, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il 20enne di Mesagne ha sconfitto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-11. Decisivi gli ...La Puglia porta subito l'Italia sul podio olimpico di Tokyo 2020 con l'oro di Vito Dell'Aquila (Mesagne)/taekwondo e l'argento di Luigi Samele (Foggia)/sciabola ...