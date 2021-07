Budapest si tinge d'arcobaleno, migliaia sfidano Orban al Gay Pride (Di sabato 24 luglio 2021) migliaia di persone hanno sfilato al Gay Pride di Budapest contro l’escalation omofoba del governo di Viktor Orban che a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 luglio 2021)di persone hanno sfilato al Gaydicontro l’escalation omofoba del governo di Viktorche a inizio mese ha introdotto una legge che vieta il tema dell’omosessualità nelle...

