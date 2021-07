Auto in fiamme, ragazzi scendono appena in tempo (Di sabato 24 luglio 2021) Venerdì notte, intorno alle 2, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Baggi a Bassano del Grappa per l'incendio di una Peugeot 207, incolumi i tre ragazzi che erano a bordo. Il conducente si è ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 24 luglio 2021) Venerdì notte, intorno alle 2, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Baggi a Bassano del Grappa per l'incendio di una Peugeot 207, incolumi i treche erano a bordo. Il conducente si è ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Auto in fiamme, ragazzi scendono appena in tempo I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno spento il rogo dell'auto andata completamente distrutta. Danneggiata anche la siepe di un'abitazione. Le cause di probabile natura elettromeccanica ...

Auto in fuoco sull'A11, illeso il conducente Un'auto è andata completamente distrutta dalle fiamme oggi verso le 13. L'incendio è avvenuto lungo l'autostrada A11 tra i caselli di Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Sul posto sono ...

Peugeot 207 si incendia con tre ragazzi a bordo: fuga tra le fiamme BASSANO DEL GRAPPA - La notte scorsa, alle 2.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Baggi a Bassano del Grappa per l’incendio di una Peugeot 207: incolumi i tre ragazzi che erano ...

