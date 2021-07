Ted Lasso torna a far gol su Apple TV+. Seconda stagione per la comedy rivelazione – Trailer (Di venerdì 23 luglio 2021) Ted Lasso 2 L’«allenatore nel pallone» in salsa britannica torna su Apple TV+. Sulla piattaforma streaming dell’azienda di Cupertino da oggi – 23 luglio – è disponibile – con il primo episodio – la Seconda stagione della serie tv “Ted Lasso“, un titolo rivelazione che con il proprio mix di comedy e drama era già riuscito a conquistare l’interesse del pubblico, strappando ben 20 nomination agli Emmy 2021 (e prima ancora l’avevamo inserito tra le 10 serie dell’anno). Ora le avventure del personaggio interpretato dall’attore comico Jason Sudeikis ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 luglio 2021) Ted2 L’«allenatore nel pallone» in salsa britannicasuTV+. Sulla piattaforma streaming dell’azienda di Cupertino da oggi – 23 luglio – è disponibile – con il primo episodio – ladella serie tv “Ted“, un titoloche con il proprio mix die drama era già riuscito a conquistare l’interesse del pubblico, strappando ben 20 nomination agli Emmy 2021 (e prima ancora l’avevamo inserito tra le 10 serie dell’anno). Ora le avventure del personaggio interpretato dall’attore comico Jason Sudeikis ...

