Tales of Arise: il trailer di Rinwell ci presenta la maga del party – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Tales of Arise mostra Rinwell con il suo nuovo trailer dedicato, che illustra qualcosa sui retroscena e le caratteristiche della maga del party.. Tales of Arise torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sul Rinwell, la maga del party principale di personaggi presenti nel nuovo JRPG Bandai Namco, con un vero e proprio video di introduzione che spiega diversi retroscena e dettagli del personaggio in questione. Descritta come “una maga che si affida principalmente ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021)ofmostracon il suo nuovodedicato, che illustra qualcosa sui retroscena e le caratteristiche delladel..oftorna a mostrarsi con un nuovoincentrato sul, ladelprincipale di personaggi presenti nel nuovo JRPG Bandai Namco, con un vero e proprio video di introduzione che spiega diversi retroscena e dettagli del personaggio in questione. Descritta come “unache si affida principalmente ...

Advertising

Multiplayerit : Tales of Arise: il trailer di Rinwell ci presenta la maga del party - tuttoteKit : Tales of Arise: nuovo gameplay in arrivo con il prossimo streaming ufficiale del gioco #BandaiNamco #PC #PS4 #PS5… - zazoomblog : Tales of Arise: nuovo gameplay in arrivo con il prossimo streaming ufficiale del gioco - #Tales #Arise: #nuovo… - AkibaGamers : BANDAI NAMCO Entertainment ha annunciato l'imminente arrivo di una diretta dedicata al gameplay di TALES of ARISE. - PlayStationBit : Tales of Arise si mostra in un video in stile anime #TalesOfArise @BandaiNamcoEU -