Talebani: pace in Afghanistan solo con rimozione di Ghani (Di venerdì 23 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'Associated Press, per raggiungere un accordo di pace in Afghanistan, i Talebani hanno affermato che il presidente Ghani deve essere rimosso e a Kabul si deve insediare un governo negoziato da entrambe le parti. Il portavoce dei Talebani ha dichiarato che il loro governo permetterà alle donne di lavorare, andare a scuola

