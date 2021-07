Rt in forte crescita in Italia: è a 1,26 contro lo 0,91 della scorsa settimana (Di venerdì 23 luglio 2021) In forte crescita l’indice Rt in Italia, che nell’ultimo monitoraggio segna 1,26, contro lo 0,91 della scorsa settimana. E’ la prima volta che l’Rt torna sopra quota 1 dal 26 marzo scorso. Impennata anche dell’incidenza settimanale, che schizza da 19 a a 40 casi per centomila abitanti. E’ quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdi’. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Inl’indice Rt in, che nell’ultimo monitoraggio segna 1,26,lo 0,91. E’ la prima volta che l’Rt torna sopra quota 1 dal 26 marzo scorso. Impennata anche dell’incidenzale, che schizza da 19 a a 40 casi per centomila abitanti. E’ quanto emerge dalla cabina di regia per il monitoraggio Covid, riunita questa mattina come ogni venerdi’.

