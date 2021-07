(Di venerdì 23 luglio 2021), calciatore del Machester United e della nazionale francese, è uno degli obiettivi del PSG, con il suo direttore tecnico,, al lavoro per chiudere quanto prima.

Advertising

Mediagol : PSG, Leonardo prova l’ennesimo colpo a effetto: si avvicina Paul Pogba - AlexMarchisio81 : @PSG_inside Leonà compra anche mio zio!!!!!!!!!!!! #Leonardo #PSG - TUTTOJUVE_COM : Tmw - Pressing Psg su Pogba. Leonardo ottimista - GhostMtp : RT @PizzaroAugousto: ????UFFICIALE???? Secondo le nostre ultime informazioni, Theo Hernandez ha accettato un'offerta di stipendio dal PSG fino… - cpasniko : RT @PizzaroAugousto: ????UFFICIALE???? Secondo le nostre ultime informazioni, Theo Hernandez ha accettato un'offerta di stipendio dal PSG fino… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Leonardo

CalcioToday.it

Mbappè lascia ilchiama Ronaldo Gli spagnoli di Marca sono sicuri:è pronto a chiudere con Ronaldo in caso di separazione da Mbappè. Il club francese è l'unico, insieme al City ...L'addio del Nazionale francese alpotrebbe causare grandi ripercussioni sulla sessione di mercato della Juventus : in caso di cessione di Mbappé, il direttore sportivo dei parigini...PSG-Genoa è un'amichevole e si gioca sabato alle ore 19:00: ultime notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici.Fine di una delle tante telenovele a Parigi. Nella capitale francese c’è una certezza. Mauricio Pochettino come ufficializzato dal club della capitale francese, ha rinnovato il proprio contratto sino ...