Obbligo vaccinale docenti e Ata, Bianchi: “Ne parleremo la prossima settimana” (Di venerdì 23 luglio 2021) Del tema dell'Obbligo vaccinale per i docenti, "ne parleremo la settimana prossima. Il presidente è stato molto chiaro". Questo è quanto si è limitato a dire il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi, a margine di un incontro a Cesenatico, rispondendo ai giornalisti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Del tema dell'per i, "nela. Il presidente è stato molto chiaro". Questo è quanto si è limitato a dire il ministro all'Istruzione Patrizio, a margine di un incontro a Cesenatico, rispondendo ai giornalisti. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ecco il punto chiave detto da @giucruciani. Abbiate il coraggio di venire in Parlamento e proporre un bell'obbligo… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - FBiasin : “La #PremierLeague ha deciso: tutti i giocatori e tesserati che vorranno fare parte del campionato 2021/22 dovranno… - orizzontescuola : Obbligo vaccinale docenti e Ata, Bianchi: “Ne parleremo la prossima settimana” - IAMFabioS : RT @fdragoni: Siccome non avete le palle di proporre un #obbligovaccinale allora mettete il #greenpass e distruggete per sempre l'attività… -