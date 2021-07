Margherita Zanatta difende Veronica Ciardi dalla lite con Sarah Nile

Leggi su people24.myblog

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il matrimonio dicon Federico Bernardeschi, ha fatto molto parlare anche per via una diatriba fra la sposa e l’amica ed ex coinquilina del Grande Fratello, che aveva pubblicato un lungo sfogo sul social per non essere stata invitata alle celebrazioni. Arearriva un’altra ex gieffina,