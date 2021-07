Locatelli Juventus, i bianconeri rilanciano: spunta un Superbonus (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Manuel Locatelli e rilanciano, con Cherubini che avrebbe proposto un Superbonus Nuova fantasiosa formula per convincere il Sassuolo. La Juventus vuole concedere al club neroverde un Superbonus del 25 per cento della rivendita di Locatelli. Una proposta sicuramente innovativa, ma lontana dai 40 milioni che chiedono Rossi e Carnevali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La base dell’attuale proposta Juve prevede ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Calciomercato: inon mollano Manuel, con Cherubini che avrebbe proposto unNuova fantasiosa formula per convincere il Sassuolo. Lavuole concedere al club neroverde undel 25 per cento della rivendita di. Una proposta sicuramente innovativa, ma lontana dai 40 milioni che chiedono Rossi e Carnevali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 La base dell’attuale proposta Juve prevede ...

