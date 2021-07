Advertising

ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex La Regione finanzia 30 centri di raccolta rifiuti in Sicilia - Nebrodinotizie : A finanziarli, con oltre 21 milioni di euro, il governo della @Regione_Sicilia guidato da @Musumeci_Staff con l’obi… - messina_oggi : La Regione finanzia 30 centri di raccolta rifiuti in SiciliaPALERMO (ITALPRESS) – Diciassette nuovi Centri comunali… - RadioCL1 : Rifiuti, Regione finanzia trenta Centri comunali di raccolta. Tre sono nel Nisseno - blogsicilia : #notizie #sicilia La Regione finanzia 30 centri di raccolta rifiuti in Sicilia - -

Ultime Notizie dalla rete : Regione finanzia

Radio CL1

... a cui si aggiungono i fondi aggiudicati con l'avviso pubblico City Branding, cheanch'... Come è avvenuto, ad esempio, in occasione della recente permuta con laMarche della caserma ...Ristori automatici per fiere, congressi e logistica 28 Giugno 2021 Grazie a una dotazione finanziaria complessiva pari a 8.750.000 euro, laVenetonuovi bandi destinati alle filiere del turismo, agricoltura, cultura e sport. L'obiettivo è quello di supportare le attività relative ai settori colpiti dalle restrizioni ...PALERMO (ITALPRESS) - Diciassette nuovi Centri comunali di raccolta per i rifiuti e tredici progetti per il potenziamento, l'ampliamento e ...Diciassette nuovi Centri comunali di raccolta per i rifiuti e tredici progetti per il potenziamento, l’ampliamento e l’adeguamento di strutture esistenti. A finanziarli, con oltre ventuno milioni di e ...