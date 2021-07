La mappa dei paesi più a rischio di cambiamenti climatici e inquinamento (Di venerdì 23 luglio 2021) La distribuzione globale del rischio di inquinamento tossico (foto: Marcantonio et al, 2021, PLOS ONE (CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/)I paesi poveri come sempre sono i più soggetti a minacce globali, per la salute e per l’ambiente. Un nuovo studio dell’università di Notre Dame negli Stati Uniti fotografa la situazione complessiva e locale dei cambiamenti climatici e dell’inquinamento tossico e fornisce tre mappe dettagliate delle nazioni maggiormente colpite da queste minacce. In questo caso la ricerca, pubblicata su Plos One, presenta un mappamondo diviso ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) La distribuzione globale delditossico (foto: Marcantonio et al, 2021, PLOS ONE (CC-BY 4.0, creativecommons.org/licenses/by/4.0/)Ipoveri come sempre sono i più soggetti a minacce globali, per la salute e per l’ambiente. Un nuovo studio dell’università di Notre Dame negli Stati Uniti fotografa la situazione complessiva e locale deie dell’tossico e fornisce tre mappe dettagliate delle nazioni maggiormente colpite da queste minacce. In questo caso la ricerca, pubblicata su Plos One, presenta unmondo diviso ...

