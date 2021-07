Green pass obbligatorio, discoteche chiuse: parte la protesta (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l'approvazione delle nuove regole sul Green pass obbligatorio per l'accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le principali ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Dopo l'approvazione delle nuove regole sulper l'accesso ai locali pubblici dadel Consiglio dei ministri, scoppia ladelle. Le principali ...

Advertising

marattin : “Il green pass non è un arbitrio. È la condizione per tenere aperte le attività economiche”. (Mario Draghi) - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - zucchigio : RT @NataStanca91: Notizia sul green pass e boom di vaccinazioni, nel Lazio sito in tilt per prenotarsi e in Lombardia sono passati da 11.00… - ginometropoli : RT @barbarab1974: Mi sfugge un concetto: c’è obbligo per green pass ( che poi manco quello c’è) ma non c’è obbligo per il vaccino. Come azz… -