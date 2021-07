Giustizia | Fi | allargare perimetro dl penale a abuso ufficio

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il capogruppo di Fi in commissionedella Camera, Pierantonio Zanettin, ha chiesto di "il petimetro" del dl di riforma del processo, così da far rientrare gli emendamenti ...

Agenzia ANSA

Il capogruppo di Fi in commissionedella Camera, Pierantonio Zanettin, ha chiesto di "il petimetro" del dl di riforma del processo penale, così da far rientrare gli emendamenti sull'abuso d' ufficio, dichiarati ...Mentre Forza Italia ha chiesto di 'il perimentro ' della norma in commissione, il governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Recovery presentato da Enrico Costa di Azione:...ROMA. – Senza accordo sulla riforma della giustizia, i ministri del Movimento 5 stelle potrebbero valutare “insieme a Giuseppe Conte” di uscire dal governo. Fabiana Dadone, ministro pentastellato, lo ...La capogruppo dem: «Ci vuole calma». «Sono fiduciosa, credo che nessuno voglia perdere l’occasione di portare a compimento la riforma. Ma non si possono sottovalutare le preoccupazioni» ...