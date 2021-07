Gigi D’Alessio e il flirt con Denise: la verità (Di venerdì 23 luglio 2021) Il cantante partenopeo, nonostante abbia cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, è stato comunque visto in compagnia di Denise Esposito, 26 anni più giovane di Gigi D’Alessio. Dopo essersi allontanato dalla storica ex, Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio sembra avere ritrovato l’amore. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno creato una famiglia insieme, ma poi il sentimento è svanito ed è stato meglio, per entrambi, prendere Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 luglio 2021) Il cantante partenopeo, nonostante abbia cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, è stato comunque visto in compagnia diEsposito, 26 anni più giovane di. Dopo essersi allontanato dalla storica ex, Anna Tatangelo,sembra avere ritrovato l’amore. Anna Tatangelo ehanno creato una famiglia insieme, ma poi il sentimento è svanito ed è stato meglio, per entrambi, prendere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

deddymyall : RT @Aka7News: Domenica Aka sarà ospite speciale al concerto di Gigi D'Alessio ad Ischia Qui i biglietti: - F0lKL0R3XANG : gigi d’alessio fa canzoni stupende rispetto a quel cesso di tomlinson ?? - MelVita07 : @jajat91 Basta, io entro nel fandom di Gigi D'Alessio. - iffalecouldfly : chi come me abbandona il fandom per entrare in quello di gigi d’alessio?? - mariarosacarr3s : mi sono rotta le balle entro nel fandom di gigi d'alessio -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Gigi D'Alessio, silenzio sul flirt con Denise Esposito/ Poi svela 'Torno a The Voice' Il Sussidiario.net