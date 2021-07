Federico Marchetti lascia Yoox dopo 21 anni (Di venerdì 23 luglio 2021) (Foto: Getty Images)Da una startup ai primordi della net economy società valutata 5,4 miliardi di euro finita in una delle maggiori galassie finanziarie del lusso al mondo: è la parabola di Yoox, dal 2015 Yoox Net-a-Porter, l’azienda fondata nel 2000 da Federico Marchetti, 52 anni, che ha annunciato nel corso di un’assemblea della holding di lasciare ogni incarico dal gruppo Richemont. Partito da un magazzino a Casalecchio di Reno, quando nessuno credeva nella possibilità di vendere moda d’alta gamma online, il ravennate è diventato “the geek of chic” sulle pagine del The New Yorker e ora ... Leggi su wired (Di venerdì 23 luglio 2021) (Foto: Getty Images)Da una startup ai primordi della net economy società valutata 5,4 miliardi di euro finita in una delle maggiori galassie finanziarie del lusso al mondo: è la parabola di, dal 2015Net-a-Porter, l’azienda fondata nel 2000 da, 52, che ha annunciato nel corso di un’assemblea della holding dire ogni incarico dal gruppo Richemont. Partito da un magazzino a Casalecchio di Reno, quando nessuno credeva nella possibilità di vendere moda d’alta gamma online, il ravennate è diventato “the geek of chic” sulle pagine del The New Yorker e ora ...

