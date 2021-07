Estate in diretta, cambiamenti improvvisi per il discorso di Draghi e la tragedia di Capri (Di venerdì 23 luglio 2021) La puntata di giovedì 22 luglio di “Estate in diretta” su Rai 1, programma di Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha subito qualche variazione negli orari e nei contenuti proposti. La trasmissione si è allungata fino al discorso del premier Draghi, mentre è saltata eccezionalmente “Reazione a catena”. In segno di rispetto per l’incidente di Marina Grande di Capri, la partecipazione del maestro Marcello Cirillo è slittata alla prossima settimana. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 luglio 2021) La puntata di giovedì 22 luglio di “in” su Rai 1, programma di Roberta Capua e Gianluca Semprini, ha subito qualche variazione negli orari e nei contenuti proposti. La trasmissione si è allungata fino aldel premier, mentre è saltata eccezionalmente “Reazione a catena”. In segno di rispetto per l’incidente di Marina Grande di, la partecipazione del maestro Marcello Cirillo è slittata alla prossima settimana. Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

CorrNazionale : #Tokyo2020: Rai2 rete olimpica e Radio1 canale all news per un’estate a cinque cerchi. Cronaca diretta, interviste,… - gsicurotg2 : RT @Unomattina: Buon venerdì 23 luglio! La puntata di Uno Mattina Estate ?? di oggi si apre con gli auguri al Presidente della Repubblica S… - Giampanet : RT @Unomattina: Buon venerdì 23 luglio! La puntata di Uno Mattina Estate ?? di oggi si apre con gli auguri al Presidente della Repubblica S… - Unomattina : Buon venerdì 23 luglio! La puntata di Uno Mattina Estate ?? di oggi si apre con gli auguri al Presidente della Repu… - infoitcultura : Estate in Diretta, Sandra Milo lascia Roberta Capua senza parole: “Lui ha fatta piangere, usava una… -