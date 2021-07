E’ nato il figlio di Sara Scaperotta e Nicolò Zaniolo | l’annuncio è social

(Di venerdì 23 luglio 2021) Pochi giorni faaveva deciso di sfogarsi con un lungo post sui, dopo mesi di silenzio. A pochi giorni dall’arrivo del piccolo Tommasopoche ore fa, l’ex fidanzata diaveva lanciato una sorta di appello al calciatore, sottolineando che era ancora in tempo per vivere le emozioni di chi sta per diventare padre, per vedere suonascere magari. Un post che aveva fatto il giro del mondo ma che non aveva avuto, almeno pubblicamente, risposta da parte di. Pochi minuti faha pubblicato ...

Ultime Notizie dalla rete : nato figlio

APPROFONDIMENTI FIOCCO AZZURRO Zaniolo, èilTommaso ROMA, MOU IN DIFESA. L'ATTACCO è IN RODAGGIO Roma, Mou in difesa. L'attacco è in rodaggio La conferenza stampa Perché la Roma - 'Sono ......a Serralunga di Crea il 19 luglio del 1921. Per l'occasione, la residenza per anziani Amione di Cicengo di Odalengo Grande, presso la quale è ospite da qualche anno, e ilMarco con la ...Il calciatore ha saltato l’allenamento per raggiungere Sara Scaperrotta, che ha partorito all’ospedale romano di Villa San Pietro ...Pochi giorni fa Sara Scaperotta aveva deciso di sfogarsi con un lungo post sui social, dopo mesi di silenzio. A pochi giorni dall’arrivo del piccolo Tommaso nato poche ore fa, l’ex fidanzata di Nicolò ...