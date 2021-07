Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Cosa cambia con i nuovi parametri (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano - Via libera al nuovo decreto Covid. Secondo quanto deciso dal Consiglio dei ministri, giovedì sera, cambiano le norme per stabilire i passaggi di colore delle regioni: dal primo agosto l'... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 luglio 2021) Milano - Via libera al nuovo decreto Covid. Secondo quanto deciso dal Consiglio dei ministri, giovedì sera,no le norme per stabilire i passaggi di colore delle: dal primo agosto l'...

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 luglio/ 5 milioni di lombardi immunizzati Oggi sarà una giornata importante in quanto come sempre si terranno la Cabina di Regia e il monitoraggio, da cui emergeranno i colori delle regioni per la prossima settimana; non dovrebbero esservi ...

Zona gialla, le regioni che rischiano con i nuovi parametri leggi anche Colori regioni: i nuovi parametri per zona gialla, arancione e rossa Occhi puntati su Sicilia e Calabria Al momento tutte le regioni registrano dati inferiori alla soglia, e anche in ...

Colori regioni: Emilia Romagna, Veneto e Marche restano in zona bianca il Resto del Carlino Zona gialla, arancione e rossa: regole da 1 agosto Nuove regole, misure e nuovi parametri in arrivo per per zona gialla, zona arancione e zona rossa in Italia. Ai colori, spiegava ieri il ministro della Salute R ...

Covid, le nuove regole per i colori delle regioni Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri c'è una svolta nella determinazione delle misure di contenimento ...

