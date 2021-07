Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi e Francoforte +0,57% (Di venerdì 23 luglio 2021) Avvio in rialzo per le Borse europee nell'ultima seduta della settimana. Francoforte guadagna lo 0,57% con il Dax a quota 15.603 punti. Sugli stessi livelli Parigi (+0,57%) con il Cac 40 a 6.518 punti. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) Avvio inper le Borse europee nell'ultima seduta della settimana.guadagna lo 0,57% con il Dax a quota 15.603 punti. Sugli stessi livelli(+0,57%) con il Cac 40 a 6.518 punti.

Borsa: Europa verso avvio positivo, occhi su contagi e Green Pass Dopo la chiusura positiva di ieri, in scia a una Bce ancora molto accomodante, le Borse europee si avviano ad aprire in rialzo, cercando di concludere la settimana nel modo migliore, archiviando ...

Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi e Francoforte +0,57% - Economia ANSA Nuova Europa Borsa: Europa parte con piede giusto, a Milano (+0,5%) quasi tutto Ftse Mib positivo Tra le migliori gli energetici, reduci da sedute volatili insieme all'andamento del greggio (Saipem +1,92%, Eni +1,19% e Tenaris +1,04%), ma anche Leonardo (+1,77%), con il comparto industriale tra i ...

Dopo la chiusura positiva di ieri, in scia a una Bce ancora molto accomodante, le Borse europee si avviano ad aprire in rialzo, cercando di concludere la settimana nel modo migliore, archiviando ...Tra le migliori gli energetici, reduci da sedute volatili insieme all'andamento del greggio (Saipem +1,92%, Eni +1,19% e Tenaris +1,04%), ma anche Leonardo (+1,77%), con il comparto industriale tra i ...