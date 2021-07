Birra lager esaltata dai prodotti del territorio | la ricetta “segreta” del Birrificio Maspy

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tutto è nato per merito di mamma Miriam Foli che, dopo gli studi da perito chimico specializzata in biochimica ed aver sempre badato alla famiglia, un giorno, ha deciso di assecondare la sua grande passione per lae andare a studiarne i segreti per cinque anni in Germania, dove diventa mastroia. Una scelta coraggiosa dalla quale nel 2007 è nato a Ponte San Pietro il, che ha fatto del legame cole della tradizione delle birrei propri punti cardine. Al suo fianco il marito Maurizio Pirovano e, dal gennaio 2020, anche il figlio Giorgio: ...

Advertising

BeerJoyDK : Well, a typical average Birra Bionda / Lager Beer. - Drinking a Menabrea Bionda by G. Menabrea & Figli @ Hotel Citt… - Occasioneweb : Da' un'occhiata a 'Kozel Lager Dark Birra - Cassa da 20 x 50 cl (10 l)'da Kozel - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Kozel Lager Dark Birra - Cassa da 20 x 50 cl (10 l) Prezzo: 25,29€ invece di 29,80€ (1… - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Kozel Premium Lager Birra - Cassa da 20 x 50 cl (10 l) Prezzo: 25,29€ invece di 29,00€… - la_gazzella_fdm : ??BRITISH BEER?? . Parte la nuova offerta con le birre inglesi. Ogni 3 birre a scelta tra le Samuel Smith: - Pure O… -

Ultime Notizie dalla rete : Birra lager

Horeca News

La, unadi ispirazione tedesca, è apprezzata: "Ci sono ottimi ritorni di gradimento, lapiace, anche se non era quello l'obiettivo, volevamo dare un benvenuto ai turisti e siamo ...... si attrezzano con il minimo indispensabile e fanno tutto a mano vendendo la loroPunk IPA ai ... si inventano nomi accattivanti per le loro produzioni ( Dead Pony Club , Indie , Lost, ...LECCE - Che le luci in terrazza si accendano. E illuminino la notte con la musica! Music ON... the rooftop torna alla carica: cominciate a prendere posto ...Si è aperta nel weekend la fiera internazionale che ha luogo a Qingdao (o Tsingtao), sede dell'omonimo birrificio in cui si produce la celebre lager La trentunesima edizione del Festival ...