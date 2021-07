(Di venerdì 23 luglio 2021) Da' per leeuropee sulla distribuzione dei. La Banca centrale europea ha deciso, spiega una nota, "di non estendere oltre settembre 2021 la propria ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Bce: da ottobre 'mani libere' banche su dividendi: (ANSA) - ROMA, 23 LUG - Da ottobre 'mani libere… - fisco24_info : Bce: da ottobre 'mani libere' banche su dividendi: Raccomandazione non sarà più estesa - iconanews : Bce: da ottobre 'mani libere' banche su dividendi - andreadortenzio : #Bce: da ottobre 'mani libere' banche su dividendi - #banche Economia - ANSA - studiomarzocchi : Ultima Ora: Bce: «Da ottobre stop alle limitazioni sui dividendi delle banche» #economia #italia #governo #finanza… -

Ultime Notizie dalla rete : Bce ottobre

Da'mani libere' per le banche europee sulla distribuzione dei dividendi. La Banca centrale ... Laaveva imposto uno stop ai dividendi nel marzo 2020, reiterato a luglio di quell'anno e poi ...... 'I principali tassi di interesse dellarimarranno ai livelli attuali o inferiori', arriva oggi l'annuncio di un cambio di passo: dal primola Banca Centrale europea non imporrà limiti ...Da ottobre 'mani libere' per le banche europee sulla distribuzione dei dividendi. La Banca centrale europea ha deciso, spiega una nota, "di non estendere oltre settembre 2021 la propria raccomandazion ...(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha deciso di non estendere oltre il 30 settembre 2021 la propria raccomandazione rivolta a tutte le banche di limitare i dividendi e il riacquisto ...