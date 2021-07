Viabilità Roma Regione Lazio del 22-07-2021 ore 09:15 (Di giovedì 22 luglio 2021) Viabilità DEL 22 LUGLIO 2021 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-Roma, MOLTI I DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 458 E CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE; IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, NELLO SPECIFICO SONO 5 I KM DI CODA. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. IN ALTERNATIVA, A CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE E RIENTRARE AD ORVIETO ATTRAVERSO LA Viabilità ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021)DEL 22 LUGLIOORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1 FIRENZE-, MOLTI I DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 458 E CHE VEDE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE; IL TRAFFICO E’ FORTEMENTE CONGESTIONATO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, NELLO SPECIFICO SONO 5 I KM DI CODA. SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA DI MARCIA. IN ALTERNATIVA, A CHI È IN VIAGGIO VERSO FIRENZE, SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ORTE E RIENTRARE AD ORVIETO ATTRAVERSO LA...

