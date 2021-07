Tennis, tabellone femminile Olimpiadi: sorteggio non fortunato per le azzurre. Barty e Osaka pronte alla sfida (Di giovedì 22 luglio 2021) Si è tenuto nella nottata italiana l’appuntamento con il sorteggio dei tabelloni del torneo di Tennis alle Olimpiadi di Tokyo. Nel draw del singolare femminile incroci non semplici, per usare un eufemismo, per le azzurre. Camila Giorgi inserita nella parte bassa dovrà affrontare la testa di serie n.11 Jennifer Brady, giocatrice che quest’anno ha raggiunto la Finale gli Australian Open. Un impegno complicato per Camila, che però dovesse trovare continuità nel proprio Tennis potrebbe mettere in difficoltà l’americana. Difficile, per non dire impossibile, il confronto che attende Jasmine ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Si è tenuto nella nottata italiana l’appuntamento con ildei tabelloni del torneo dialledi Tokyo. Nel draw del singolareincroci non semplici, per usare un eufemismo, per le. Camila Giorgi inserita nella parte bassa dovrà affrontare la testa di serie n.11 Jennifer Brady, giocatrice che quest’anno ha raggiunto la Finale gli Australian Open. Un impegno complicato per Camila, che però dovesse trovare continuità nel propriopotrebbe mettere in difficoltà l’americana. Difficile, per non dire impossibile, il confronto che attende Jasmine ...

Advertising

OA_Sport : #TENNIS #Tokyo2020 Musetti in rotta di collisione con Djokovic, due giapponesi al primo turno per Sonego e Fognini - OA_Sport : #TENNIS #Tokyo2020 Sorteggio non fortunato per le azzurre. Esordi morbidi per Barty e Osaka - zazoomblog : Tennis tabellone maschile Olimpiadi Tokyo: Musetti in rotta di collisione con Djokovic esordi nipponici per Sonego… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Tennis | Sorteggiato il tabellone a #Tokyo2020 Ecco i match degli azzurri: - #Musetti vs Millman - #Sonego vs Daniel… - LorenzoAndreol4 : Tennis | Sorteggiato il tabellone a #Tokyo2020 Ecco i match degli azzurri: - #Musetti vs Millman - #Sonego vs Daniel - #Fognini vs Sugita -