Taranto | 71enne morta | i carabinieri sospettano il marito L' uomo è piantonato in ospedale

(Di giovedì 22 luglio 2021) Alle ore 19:30 odierne, idel Comando Provinciale disono intervenuti in questo capoluogo, località Salinella, via Boiardo, dove dai primi accertamenti è emerso che, nel pomeriggio, un 75enne, incensurato, probabilmente colto da improvviso raptus, avrebbe accoltellato a morte la mogliee successivamente avrebbe tentato anche di togliersi la vita, accoltellandosi a sua volta. L’, al momento ricoverato presso l’“SS Annunziata” di, vigile e cosciente, èdagli inquirenti in attesa degli esiti finali degli accertamenti ...

Alle ore 19:30 odierne, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto sono intervenuti in questo capoluogo, località Salinella, via Boiardo, dove dai primi accertamenti è emerso che, nel pomeriggio ...Probabile omicidio in ambito familiare. Intorno alla ore 19.30, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto sono intervenuti in località Salinella, via Boiardo, dove dai pri ...