Sottrae 80mila euro a due scuole del Friuli | dipendente pubblico infedele nei guai

Furti in serie tra Lignano e Gorizia, rintracciati… Traffico d'armi, riciclaggio di denaro e festini con… Imbratta i muri in centro a ...

Falsi rimborsi a suo nome, dipendente pubblico sottrae 80mila euro dalle casse di due scuole

ilgazzettino.it

Il dipendente pubblico denunciato per peculato in Friuli. Aveva pensato di farla franca e di essere riuscito a mettersi in tasca quei soldi . E invece, finice nei guai. La Guardia di Finanza di ...PORDENONE - Dipendente pubblicocircaeuro dalle casse di due istituti scolastici : disposto un sequestro per 36mila euro. La Guardia di Finanza di Pordenone ha concluso le indagini delegate dalla Procura della ...La Guardia di Finanza di Pordenone ha concluso le indagini delegate dalla Procura della Repubblica nei confronti di un direttore dei servizi generali amministrativi di due Istituti scolastici della Pr ...PORDENONE - Dipendente pubblico sottrae circa 80mila euro dalle casse di due istituti scolastici: disposto un sequestro per 36mila euro. La Guardia di Finanza di Pordenone ha concluso le ...