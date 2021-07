Advertising

TuttoAndroid : OnePlus farà un cambiamento importante nella OxygenOS 12 - infoitscienza : OnePlus Nord 2 farà foto da top di gamma, ecco primi scatti e specifiche ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus farà

HDblog

Per il nuovo dispositivoha optato per un sensore Sony IMX766 , lo stesso utilizzato in9 e9 Pro . Questa componente da sola non è però in grado di garantire ottimi risultati ...2 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto Notizie RelazionateNord 2 Articolo Androidtestare il Nord 2 prima della presentazione: ecco come partecipare 37 10 Luglio 2021