Nomentana | 25enne tenta suicidio da Ponte Tazio | salvato

(Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “Un ragazzo vuole lanciarsi da, correte!”: questa la segnalazione, arrivata al 112 NUE, che ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di salvare un ragazzo di 25 anni. Immediatamente infatti 2 pattuglie sono state inviate sul posto. Erano circa le 2 di notte e in pochi minuti la pattuglia del commissariato San Basilio, diretto da Moreno Fernandez, e quella della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, sono arrivate ed hanno trovato un corpulento ragazzo che, scavalcato il parapetto del, minacciava di gettarsi nel vuoto, da un’altezza di circa 30 metri. A distanza una pattuglia di Roma Capitale cercava di ...

Prontamente intervenuti per far desistere dall'intenzione il, visibilmente scosso e con lo sguardo assente. Gli agenti lo hanno quindi confortato, avvicinandosi a lui, cercando un dialogo, ...... considerato uno dei teste chiave nel processo sull'omicidio di Luca Sacchi ilromano ucciso ... quando sarebbero stati coinvolti in un terribile incidente sul Gra, tra l'uscitae l'...Ha scavalcato il parapetto del ponte manifestando l'intenzione di gettarsi nel fiume Aniene. Così un ragazzo di 25 anni è stato trovato stanotte a Ponte Tazio, nella zona di Città Giardino a Montesacr ...Questa notte, verso le 2.15, un ragazzo di 25 anni è stato salvato dal tentativo di suicidio da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono stati gli agenti del III ...