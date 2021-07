Libero De Rienzo | funerali pubblici a Paternopoli

(Di giovedì 22 luglio 2021) 'I, su volontà dei familiari, non saranno svolti in forma privata, affinché si possa celebrare la persona che era Picchio, il suo talento e la sua grande umanità, che l'ha portato ad entrare ...

Advertising

virginiaraggi : Mi dispiace tantissimo per la scomparsa di Libero De Rienzo. Ci ha regalato grandi emozioni grazie alle sue interpr… - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - romasulweb : Morte Libero De Rienzo: i funerali dell'attore aperti a tutti - herrycellophan : Morte di Libero De Rienzo, ecco perché abbiamo scritto (e continueremo a scrivere) dell'eroina… -

Ultime Notizie dalla rete : Libero Rienzo

... legale di fiducia della famiglia, annuncia che il 22 luglio alle 15 saranno celebrati, presso la chiesetta del cimitero di Paternopoli (Avellino), i funerali diDe. - - > Leggi Anche ...Sarà presente anche Marco Risi, regista, sceneggiatore e produttore, il cui nome è legato a successi come "L'ultimo Capodanno" e "Fortapàsc" conDe, l'attore scomparso a soli 44 anni ...Per volontà dei familiari i funerali di Libero De Rienzo, che si terranno oggi, non saranno svolti in forma privata, “affinché affinché si ...Le esequie di Libero De Rienzo, l’attore 44enne trovato morto lo scorso 15 di luglio, nel suo appartamento a Roma, si svolgeranno giovedì 22 luglio alle 15:00 nella chiesa del cimitero di Paternopoli, ...