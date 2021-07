Inter | De Vrij «Vogliamo confermarci e continuare a crescere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 luglio 2021) Stefan deha parlato a DAZN della nuova stagione che affronterà con l’e degli obiettivi di quest’annovistato da DAZN, Stefan deha parlato a tutto tondo della nuova stagione che inizierà ad agosto e degli obiettivi per quest’anno della sua. OBIETTIVO – «Sicuramentee migliorare. C’è tanto da lavorare per arrivare alla prima partita di campionato in forma. Credo ci siano tanti margini di crescita, possiamo migliorare tanto e possiamo farlo solo lavorando. Sono ...