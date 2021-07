Incidente a Capri: ecco la storia dell'autista del minibus morto a soli 33 anni (Di giovedì 22 luglio 2021) L' unica vittima del grave Incidente del minibus a Capri è l'autista del mezzo. L'uomo si chiamava Emanuele Melillo, aveva 33 anni e viveva a Napoli, nella zona del centro storico. Era separato, aveva ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 luglio 2021) L' unica vittima del gravedelè l'del mezzo. L'uomo si chiamava Emanuele Melillo, aveva 33e viveva a Napoli, nella zona del centro storico. Era separato, aveva ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - SkyTG24 : A #Capri un minibus è precipitato ed è rimasto incastrato tra la scogliera e una struttura metallica. Ci sono dei f… - crocerossa : 'Il tragico incidente di #Capri ci ha portato via l'autista Emanuele Melillo, volontario del @CriMiles. A nome di t… - zazoomblog : Chi era Emanuele Melillo l’autista morto nell’incidente a Capri. Lascia la moglie incinta - #Emanuele #Melillo #l’… - Pietro_Otto : RT @sabrina__sf: Malore improvviso per l'autista morto nell'incidente a CAPRI. la seconda dose del siero benedetto è solo una coincidenza. -