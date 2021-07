In piazza Primo Maggio quasi 2 mila zampilli d'acqua danzano a ritmo di musica (Di giovedì 22 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: La nuova salita del Castello di Udine, le luci a led… Il Palio torna in presenza, pubblico attorno ai… Dalla musica al teatro, un ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 22 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: La nuova salita del Castello di Udine, le luci a led… Il Palio torna in presenza, pubblico attorno ai… Dallaal teatro, un ...

Advertising

ilClandestinoTW : Street food a piazza Lavinia, dal 29 luglio al 1 agosto gli chef di strada ad Anzio - G_Chinellato : Tutti in piazza contro il maledetto #greepass 'MAI' #GreenpassObbligatorio MAI MAI MAI. #vaccini #liberta non sud… - RBcasting : Leopard Club Award a Kasia Smutniak. Premiazione venerdì 6 agosto in Piazza Grande. Sabato 7 agosto conversazione c… - UdineseTV : 'Fontane Danzanti' accenderà Piazza Primo Maggio - - maximchd : RT @ilgiornale: Mentre da piazza Montecitorio rimbalza l'ormai celebre 'o-ne-stà-o-ne-stà', al primo piano di Palazzo Chigi ci si va sempre… -