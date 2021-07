Il placebo, la sperimentazione e la confusione (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci è apparso abbastanza evidente di come da qualche settimana stiano circolando informazioni errate sulla questione placebo e sperimentazione dei vaccini. Alcuni, pur leggendo articoli corretti, continuano a pensare che la sperimentazione sia in atto e che quindi ci siano soggetti che credono di essere vaccinati, mentre invece hanno ricevuto solo il placebo. La colpa di questo è del pessimo giornalismo che spiega le cose un tanto al chilo, ma anche di soggetti come Fabio d’Angelo, autore qualche settimana fa di un articolo sul blog 100 Giorni da Leoni dal titolo: Vaccini con placebo? Sembra di ... Leggi su butac (Di giovedì 22 luglio 2021) Ci è apparso abbastanza evidente di come da qualche settimana stiano circolando informazioni errate sulla questionedei vaccini. Alcuni, pur leggendo articoli corretti, continuano a pensare che lasia in atto e che quindi ci siano soggetti che credono di essere vaccinati, mentre invece hanno ricevuto solo il. La colpa di questo è del pessimo giornalismo che spiega le cose un tanto al chilo, ma anche di soggetti come Fabio d’Angelo, autore qualche settimana fa di un articolo sul blog 100 Giorni da Leoni dal titolo: Vaccini con? Sembra di ...

Advertising

butacit : Il placebo, la sperimentazione e la confusione - STEVE_241 : @barbarab1974 A voler essere pignoli potrei anche concedere che la colpa possa essere stata dei vazzzinati con plac… - ValerioMinnella : > c'è chi racconta la bufala del placebo, iniettato al posto del vaccino e la menzogna del vaccino in 'sperimentazi… - GufoItaliano : @borghi_claudio @giucruciani Ma qualcuno che ricordi che, essendo una sperimentazione, una certa % (sconosciuta: 20… - bigini_roberto : @CiuppinoCzar Per altro la De Mari in un video spiegava che nella fase di sperimentazione di un farmaco c'è una per… -