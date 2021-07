Il Cern di Ginevra userà i computer quantistici di Ibm per la ricerca

Leggi su wired

(Di giovedì 22 luglio 2021)(Foto: Ronald Patrick/Getty Images)“L‘informatica quantistica potrà aiutare a espandere la conoscenza dell’universo oltre il modello standard della fisica su temi come la materia e l’energia oscura, la relazione fra gravità e meccanica quantistica e altre questioni aperte: se non fornirà tutte le risposte, almeno potrà aiutarci a porre domande migliori”. Così Alberto Di Meglio, coordinatore dell’iniziativa per la tecnologia quantistica al, ha commentato l’ingresso dell’Organizzazione europea per lanucleare con sede vicino a, nel Quantum Network di Ibm, diventando un Quantum Hub e ottenendo così ...