Green Pass, dagli stadi alle palestre: ecco dove servirà (Di giovedì 22 luglio 2021) "Lo strumento del Green Pass è stato già utilizzato da milioni di italiani, ad esempio per partecipare a matrimoni. Da oggi estendiamo questo strumento anche ad altri servizi, tra cui gli eventi ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 luglio 2021) "Lo strumento delè stato già utilizzato da milioni di italiani, ad esempio per partecipare a matrimoni. Da oggi estendiamo questo strumento anche ad altri servizi, tra cui gli eventi ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - GioiaRemoli : RT @andreaconcetti: Ho indossato la mascherina, rispettato il coprifuoco, fatto la DAD, trascorso Natale e Capodanno da solo, fatto il vacc… - CGhila : RT @pbecchi: Proteste spontanee oggi a Genova contro il green pass. Non è una questione di novax o di provax. È una questione di libertà! h… -