Gli arbitri Massa e Giacomelli sospesi per l' inchiesta sui rimborsi

Advertising

tancredipalmeri : Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale - Gazzetta_it : 'Irregolarità amministrative': sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli - sportface2016 : Scandalo rimborsi truccati, coinvolti anche gli arbitri Davide #Massa di Imperia e Piero #Giacomelli di Trieste - lccatt : RT @CalcioFinanza: Rimborsi gonfiati, sospesi anche gli arbitri #Massa e #Giacomelli - giocarpediem69 : RT @tancredipalmeri: Bomba. Sospesi gli arbitri Massa e Giacomelli nell’ambito dello scandalo rimborsi gonfiati, secondo @lVendemiale -

Ultime Notizie dalla rete : Gli arbitri

A loro carico è stato aperto un fascicolo per irregolarità amministrative: i duesaranno ascoltati nelle prossime settimane dalla Procura. Rispetto ai casi di Pasqua e La Penna, però, ...Sospesi dai vertici AiaPiero Giacomelli e Davide Massa dopo che la Procura ha aperto a loro carico un fascicolo per irregolarità amministrative. Si tratta del "caso rimborsi", la stessa vicenda che ha visto ...L'Associazione Italiana Arbitri ha sospeso in via cautelare gli arbitri Piero Giacomelli e Davide Massa. Lo stop arriva a pochi giorni dalle sanzioni per il caso rimborsi inflitte dalla Disciplinare d ...I due arbitri di calcio Fabrizio Pasqua e Federico La Penna sono stati squalificati per 16 e 13 mesi dalla commissione disciplinare dell'Associazione Italia Arbitri (AIA) perché coinvolti in un giro d ...