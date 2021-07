Covid, stabili le terapie intensive occupate, ma sale il tasso di positività. I DATI (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il bollettino del Ministero della Salute del 22 luglio, rispetto a ieri rimane invariato a 158 il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati invece è salita dall’1,8% al 2,3% Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 luglio 2021) Secondo il bollettino del Ministero della Salute del 22 luglio, rispetto a ieri rimane invariato a 158 il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati invece è salita dall’1,8% al 2,3%

