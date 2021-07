Collauto, ds Venezia: "Seguiamo con grande interesse due calciatori del Napoli" (Di giovedì 22 luglio 2021) Il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha dichiarato di star seguendo due calciatori del Napoli. “Luperto è un calciatore che ci farebbe comodo: ancora non ha espresso al massimo il proprio potenziale e da noi potrebbe farlo. Ma c’è concorrenza, il calciatore non piace solo a noi ma lo Seguiamo con grandissima attenzione. Ounas è un altro calciatore che Seguiamo con grande interesse, anche nell’ultima stagione con il Crotone ha mostrato grandi qualità ed inventiva. Non ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Il direttore sportivo del, Mattia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kisse ha dichiarato di star seguendo duedel. “Luperto è un calciatore che ci farebbe comodo: ancora non ha espresso al massimo il proprio potenziale e da noi potrebbe farlo. Ma c’è concorrenza, il calciatore non piace solo a noi ma locon grandissima attenzione. Ounas è un altro calciatore checon, anche nell’ultima stagione con il Crotone ha mostrato grandi qualità ed inventiva. Non ...

