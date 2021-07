Capri | minibus di linea precipita su uno stabilimento a Marina Grande | diversi feriti

Advertising

MediasetTgcom24 : Capri, minibus rompe la barriera protezione ed esce di strada: diversi feriti #capri - Agenzia_Ansa : FLASH | Minibus esce di strada a Capri, una decina di feriti. #ANSA - Agenzia_Ansa : Un minibus con a bordo una decina di persone è uscito di strada a Capri. Ci sarebbero diversi feriti. Il mezzo sare… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Minibus esce di strada a Capri, una decina di feriti. #ANSA - ezekiel : RT @TgrRaiCampania: Incidente minibus a #Capri. Interviene elicottero per soccorsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Capri minibus

12.51esce di strada a, feriti Undi linea con a bordo 11 perne è uscito di strada a. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero diversi feriti, ma solo una persona sarebbe in gravi condizioni. Il ...AGI - Un autobus di linea è precipitato aa Marina Grande nei pressi del lido Le Ondine. Un volto di diversi metri e poi lo schianto. Ci ... Sulc'erano almeno 10 persone. Forse per la ...ROME, JUL 22 - Around 10 people were hurt after a minibus crashed off the road on Capri on Thursday, local sources said. Only one person is seriously injured after the accident, in which the minibus ...L'incidente è avvenuto a Marina Grande, ora il mezzo si trova incastrato tra scogliera e una struttura. vicino alla spiaggia. 10 feriti di cui uno grave ...